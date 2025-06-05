Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), öğrencilerine daha nitelikli bir eğitim sunmak amacıyla yeni bölüm ve programlar açarak akademik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi bünyesinde Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü ile bu bölüme bağlı Veri Bilimi ve Analitiği Ana Bilim Dalı kuruldu. Aynı fakülte çatısı altında ayrıca Yazılım Geliştirme Bölümü ve bu bölüme bağlı Yazılım Geliştirme Ana Bilim Dalı da açıldı. Açılan her iki yeni bölüm üniversitenin teknoloji odaklı eğitime verdiği önemi ortaya koyuyor.

KMÜ’de tarım teknolojilerine yönelik yeni program açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefi doğrultusunda yeni bir program daha açtı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Programı, öğrencilere tarımda kullanılan güncel teknolojiler ve modern makineler konusunda eğitim imkânı sunacak.

Öte yandan yüksekokul kapsamında eğitim veren Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programı’nın ismi YÖK kararıyla Dijital Tarım Teknolojileri Programı şeklinde değiştirildi. Üniversite bünyesinde açılan yeni bölüm ve programlar, çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikli mezunlar yetiştirmeyi ve üniversitenin bilimsel üretkenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.