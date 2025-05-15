Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni yerine taşındıktan sonra yıkım çalışmaları yapılan eski Oduncular Sitesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Karagöl İmbat’ın şehrin gerdanlığı olduğunu ifade ederek oduncular sitesine 200 dairelik bir toplu konut planladıklarını söyledi.

Erbaa Belediyesi tarafından D-100 kara yolu kenarında yeni yeri tahsis edilen oduncular sitesinin taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan eski oduncular sitesi yıkıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl alanda incelemelerde bulundu.

"Burayı şehrin gerdanlığı olarak düşünüyoruz"

Yaptıkları projelerle şehrin doğu ve batı ekseninde yeni merkezlere kavuşmasını planladıklarını söyleyerek İmbat Park’ının şehrin gerdanlığı olarak adlandırdıklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Biz öncelikle İmbat Çayının kenarını, Erbaa’nın gerdanlığı olarak düşünüyoruz. Boylu boyunca etrafın ışıklandırıldığı bir alanı şehrin gerdanlığı olarak hayal ediyoruz. Biliyorsunuz İmbat Park Projesinde, bisiklet yoludur, yürüyüş yoludur, aydınlatmadır araç yollarımızdır bunları belli bir seviyeye getirmiştik. İnşallah devamı gelecek. Hem Osmangazi hem Gaziosmanpaşa hem Yıldırım Beyazıt diğer mahallelerimizde bu çalışmalarımızı tamamlama niyetindeyiz" dedi.

Oduncular sitesine 200 konut

Yıkımı yapılan eski oduncular deposunun yerine 200 konutluk bir proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Karagöl; "Tabi bu çalışmanın bir de belli başlı noktalarda spesifik projeleri var. Belli başlı noktalarda sosyal donatı alanları var. Parklar var. Belki Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri olacak. Spor tesisleri olacak. Burada şu anda bulunduğumuz eski oduncular deposunun olduğu noktada İmbat’taki dönüşümün başka bir ayağı. Biz burada 200 dairelik bir toplu konut planladık. Projeleri bitti diyelim. Şu anda bu alanın temizliği de son aşamaya geldi. İnşallah yakın zamanda açık ihaleye çıkarak buradaki projemizi hayata geçirme niyetindeyiz. Hem İmbat’ın kenarındaki dönüşümün fitilini buradan ateşlemeyi istiyoruz. Hem de Erbaa’nın gerdanlığı olan İmbat’ın etrafında güzel bir proje olsun istiyoruz. Şehrimizin konut ihtiyacına yönelik bir çalışma yapmış olacağız. Çünkü TOKİ inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak, bizim burada yapacağımız projeyle birlikte devlet eliyle 500 konutun üzerinde katkı sağlayacağız. İnşallah buranın dönüştüğü, çocukların, kadınların rahat vakit geçirdiği, İmbat Park’ın etrafındaki düzenlemenin başka bir seviyeye çıktığı, kulesinin, yürüyüş yollarının, aydınlatmasının, şehir manzarasının olduğu eski o kötü görüntülerin ortadan kalktığı bir alan olacak" diye konuştu.