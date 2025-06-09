Amasya’nın Merzifon ilçesinde hayvan atıklarının döküldüğü alanda mahsur kalan koyunu itfaiye ekibi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçecik köyünde bir koyunun hayvan atıklarının döküldüğü alanda yarıya kadar gömülü halde mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine Merzifon İtfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Karanlık alanın el fenerleriyle aydınlatılması sonrasında itfaiye aracından koyuna doğru merdiven uzatıldı. Bir itfaiyeci koyunu tutup yukarı çekmeyi başardı. Hayvanına kavuşan sahibi itfaiye ekibine teşekkür etti.