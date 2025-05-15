Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), kampüs yaşamında spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarıyla "Spor Dostu Kampüs" ünvanı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni, Rize’de yapıldı. Törende 47 üniversitenin 48 kampüsüne "Spor Dostu Kampüs" sertifikası takdim edildi. OMÜ adına sertifikayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten teslim aldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’de spor alanında büyük bir tesis devrimi yaşandığını belirterek, "Sporun iyileştirici ve birleştirici gücü gençlerimiz için çok önemli. Üniversitelerimizin bu dinamizmi yakalaması bizi mutlu ediyor" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise bu yıl projeye 208 üniversiteden başvuru geldiğini belirtti. Özvar, "83 üniversiteden gelen başvurular değerlendirildi. Belirlenen 45 kriter doğrultusunda yapılan puanlama sonucu 47 üniversitenin 48 kampüsü Spor Dostu Kampüs unvanını almaya hak kazandı" diye konuştu.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da "Üniversitelerimizin bu yönde rekabete girmesi çok kıymetli. Sporun her alanda yaygınlaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sertifika; kampüste fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, sosyal etkileşimin arttırılması ve sürdürülebilir spor kültürünün oluşturulması gibi kriterlerin başarıyla sağlandığını belgeliyor. Projenin lansmanı geçen yıl OMÜ’de 35 branşta yaklaşık 100 milli sporcunun katılımıyla yapılmıştı.