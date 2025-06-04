Kurban Bayramı’ndan sonra, 300’ü idari, 700’ü sağlık olmak üzere yaklaşık 1000 üniversite idari personelinin yer değişikliği uygulaması başlayacak.

Konuya ilişkin Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada, "YÖK’ün tercihleri eşleşen personel listesini bayram sonrası üniversitelere iletmesiyle birlikte, ayrılma-başlama işlemleri süreci resmen başlayacak. Bu adımla pek çok ailenin bütünlüğü sağlanacak, huzurlu ve motive çalışanlarla birlikte kurumsal verimlilik artacaktır. Atılan bu adım, önemli bir eşiktir. Mücadelemiz ve kararlılığımızla ulaşılan bu aşama, gerektiğinde ilgili mevzuatın değiştirilmesine de zemin hazırlayacaktır. Eğitim-Bir-Sen olarak yürüttüğümüz diplomasi trafiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖK ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler, üniversite önlerinde düzenlediğimiz eylemler ve kamuoyuna yaptığımız çağrılar, üniversite idari personelinin yaşadığı sorunun görünür olmasını ve çözüm sürecinin başlamasını sağlamıştır. Bu sürecin daha da ilerlemesi için çabamız aynı kararlılıkla devam edecektir. Sürecin başından itibaren yapıcı ve olumlu bir yaklaşım sergileyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyor, üniversite çalışanları için başlatılan yer değişikliği uygulamasının hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.