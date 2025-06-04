Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, BeyTürk İnsansız Hava Aracı’nın tanıtım programı gerçekleştirildi.

Beypazarı Kaymakamlığı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk koordinasyonunda üretimi gerçekleştirilen Kamikaze İnsansız Hava araçlarının ilk prototipi ‘BeyTürk’ isimli İnsansız Hava Aracının tanıtımı düzenlenen uçuş etkinliğiyle yapıldı. BeyTürk ismiyle üretim çalışmaları Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan proje ekibiyle prototip üretimi yapılarak model geliştirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.