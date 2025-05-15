Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü arasında eğitim, araştırma ve sağlık alanlarını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, beraberindeki heyet ile Özbekistan’ın Buhara şehrinde bir dizi temas gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü Rektör Yardımcıları Jarilkasinova Gaukhar Januzakovna ve Niyazov Laziz Nurhonovich ile Buhara Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Juraev Abror Turobovich ile görüşmeler yapıldı. Taraflar, akademik iş birliği, ortak projeler ve değişim programları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin ardından, OMÜ ile Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü arasında eğitim, araştırma ve sağlık alanlarını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Aydın, protokol sonrası enstitüye bağlı hastane ve birimlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bu ziyaretin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sunması bekleniyor.