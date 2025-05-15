Akdağmadeni Belediyesi TOKİ konutları için ihaleye çıkıyor.

Türkiye genelinde yapılacak 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, hak sahiplerinin kura sonucu ile belirlendiği, Akdağmadeni ilçe merkezine yapılacak olan 125 Adet Toki konutunun yapım işi ihalesi 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteğini her daim hissettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz’a ve Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyor, kura sonucunda hak sahibi olarak bugünü bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.