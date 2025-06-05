Yozgat’ta il protokolü ve şehit aileleri, Yozgat Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, "Tüm teşkilatlarımızla 2 bin 100 civarında arkadaşımız sahada olacak" dedi.

Yozgat Şehitliği’nde düzenlenen programda il protokolü, şehit yakınları ve vatandaşlar yer aldı. Programda Kuranı Kerim tilavetinden sonra dualar okundu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit kabirlerine karanfil bırakarak şehit aileleri ile sohbet etti.

Programın ardından açıklama yapan Vali Özkan, "Bir bayram arifesinde daha bize bu toprakları vatan olarak emanet eden şehitlerimizin huzurunda, şehitliğimizde, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte onları yad ettik. Geçmişten bugüne bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimizin ömrü uzun olsun. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bir bayram gününde bayram deyince hep kavuşmalar akla gelirken maalesef zaman zaman da kazalarla, acılarla karşılaşıyoruz. İnşallah acıların olmadığı, insanların buluştuğu, gönüllerin kavuştuğu bir bayram olsun. Hem şehrimizin hem ülkemizin hem de tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Bayramın huzurla geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Özkan, "Gerek Emniyet, gerek Jandarma teşkilatımız, belediyemiz, bütün zabıta teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Dileğimiz, bayramın huzurla geçmesi. Emniyet ve jandarma teşkilatımızda 2 bin 100 civarında arkadaşımız sahada olacak" şeklinde açıklama yaptı.