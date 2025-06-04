Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Dişli Köyünde yaşayan Emir Ali Dişlioğlu, boş vakitlerinde hem ders çalıştı hem de çobanlık yaparak ailesine destek oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bursluluk sınavından 500 tam puan almayı başardı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Emir Ali Dişlioğlu, 11 yaşında ses getirecek bir başarıya imza attı. Sınavda bütün soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye derecesi yapan Emir Ali, çevresinden büyük takdir topladı. Derslerinin yanı sıra ailesine günlük işlerinde yardımcı olan Emir Ali, keçi, kaz, tavuk beslenirken yardımcı oluyor, gerekirse bahçe çapalıyor. Hayatındaki yoğun tempoya rağmen derslerini ihmal etmeyen Emir Ali, sorumlu davranışlarıyla yaşıtlarına örnek oluyor. Arkadaşlarıyla top oynayan, bisiklet süren Emir Ali, hobilerine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor.

"Bu dereceyi zaten bekliyorduk"

Emir Ali’nin babası Hamza Dişlioğlu, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını, Emir Ali ile ilgilendiğini ve bu derecenin sürpriz olmadığını söyledi. Baba Dişlioğlu, "Bu dereceyi zaten bekliyordum. Küçükken çok meraklıydı. 4 yaşında okuma yazmaya başladı. Eğitici öğretici programları tabletine yükledik. Oradan okuma yazmayı öğrendi. Küçük yaşlarında her şeyi çok sorardı, oldukça meraklıydı. Televizyonda geçen yazıları okumayı çok seviyordu. 2 yaşında annesi Kuran öğretti. Derslerden arta kalan zamanlarda bana ve annesine yardımcı olur. Hayvanlarla ilgileniyor. Arkadaşlarıyla zaman buldukça top oynuyor, bize de destek oluyor" dedi.

"Tabletine yüklediğim eğitici oyunlarla okuma yazmayı öğrendi"

Anne Seher Dişlioğlu, oğlunun böyle bir derece almasını beklediğini ifade etti. Anne Dişlioğlu, "Küçük yaşta okumaya başlamıştı zaten. Tabletine yüklediğim oyunlarla, televizyonun altındaki yazılarla okumayı öğrendi. Kuran okumayı öğretmiştim. Zamanını çok güzel okuyarak geçirdi. Derslerinde başarılı bir çocuk oldu" şeklinde konuştu.

"Anne babama yardım ediyorum, bahçe işleri ve hayvan bakımına yardım ediyorum"

Emir Ali Dişlioğlu ise bu başarıyı çabalayarak elde ettiğini ve mutlu olduğunu belirtti. Emir Ali derslerine öğretmenlerinin yönlendirmeleri ve konu tekrarı yaparak çalıştığını söyledi. Ayrıca Emir Ali, "Günlük 3 saat civarı ders çalıştım. Test çözdüm. Ders programımı kendim yaptım. Anneme babama yardım ediyorum. Arkadaşlarımla top oynuyorum. Bahçe işlerine ve hayvan bakımına yardım ediyorum. Kardeşimle ilgileniyorum. Gelecekte ne iş yapmak istediğime tam karar veremedim ama yazılım mühendisi olmak istiyorum. Güzel ve çok tutulan bir meslek olduğu için istiyorum" diyerek günlük rutinleri ve hayallerinden söz etti.