Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi, inhaler cihaz kullanımında yapılan birebir eğitimlerle solunum yolu hastalıklarının tedavisinde başarı oranını artırmayı hedefliyor. Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ndeki yoğunluk nedeniyle aksayan eğitimler, artık Solunum Fonksiyon Testi Birimi’nde görevli eğitimli hemşireler tarafından bireysel olarak veriliyor.

Yeni uygulamaya ilişkin açıklama yapan Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aykut Özturan, "İnhaler cihazların yanlış kullanımı tedavi etkinliğini ciddi şekilde düşürüyor. Cihazın doğru teknikle kullanılmaması; ilacın akciğerlere ulaşamamasına, atakların artmasına, yan etkilere ve tedaviye güvensizliğe yol açabiliyor. Bu nedenle birebir eğitim hayati önemde" dedi.

Başhekim Özturan, uygulamanın uzun vadeli bir sağlık yatırımı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız hastaların cihazları etkin, güvenli ve doğru şekilde kullanmalarını sağlamak. Komplikasyon risklerini en aza indirmek için hasta eğitimini öncelik haline getiriyoruz" diye konuştu.

"Eğitimle ataklar azalıyor, yaşam kalitesi artıyor"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Dursun Ali Kaba ise uygulamanın tedavi başarısı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "İnhaler cihaz eğitimi eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yeni düzenleme sayesinde hastalara daha fazla zaman ayrılıyor ve cihazların doğru kullanımı detaylı şekilde gösteriliyor. Bu da ilacın etkinliğini artırıyor ve yaşam kalitesini yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Devlet Hastanesi, bu yeni uygulamayla birlikte hem bireysel tedavi süreçlerini güçlendirmeyi hem de toplum genelinde solunum hastalıklarının kontrolünü daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.