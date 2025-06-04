Samsun’un Bafra ilçesinde 15 mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş, bazı kişiler tarafından Çulhakoca Mahallesi’nde izinsiz oluşturulan köpek barınağının çevre ve halk sağlığını tehdit ettiğini öne sürerek barınağın kaldırılmasını talep etti. Muhtarlar, köpeklerin dışkılarının dereye karıştığını ve bu derenin 15 bin nüfusun içme suyu kaynağı olduğunu vurguladı.

Çulhakoca Mahallesi Muhtarı Hikmet Şenel’in girişimleri ile Bafra Ziraat Odası Başkanı ve Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç, Müstecep Mahallesi Muhtarı Mehmet Şimşek ile yaklaşık 15 mahalle muhtarı Çulhakoca Mahallesi Zurnacı mevkisinde bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Çulhakoca Mahallesi Muhtarı Hikmet Şenel, tüm mahalle muhtarları adına yaptığı açıklamada, "Burada bazı kişiler ceviz üretimi amacıyla arazi almış ancak arazinin yarısına köpek barınakları yapmışlar. Önce havlama sesinden şikâyetçi olan vatandaşlar şimdi kokudan ve sağlık tehdidinden endişe ediyor. Köpekler aşağıdaki dereye kadar iniyor ve bu dere 31 köyün içme suyu kaynağı. Bu durumun ileride büyük bir salgına yol açabileceğini şimdiden söylemek istiyoruz" dedi.

"Hayvanlar daha uygun alanlara taşınmalı"

Muhtar Şenel, "Bu barınağın bulunduğu alan dere yatağına çok yakın. Hayvanların daha yukarılara, yerleşimden uzak bir noktaya taşınması gerekiyor. Aksi halde halk sağlığı ciddi tehdit altına girebilir" ifadelerini kullandı.

Barınağa tepki gösteren diğer muhtarlar da açıklamalarda bulundu. Bafra Ziraat Odası Başkanı ve Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç, Müstecep Mahallesi Muhtarı Mehmet Şimşek, barınağın acilen kaldırılması ve muhtemel bir salgının önlenmesi için Bafra Kaymakamlığı ile Bafra Belediyesi’nin bir an önce harekete geçmesini istedi.