"900 Adımda 900 Yıl Tarihi Kültür Rotası" üzerinde bulunan Tokat Gökmedrese, kültür, sanat ve eğitim alanında yeniden işlevlendirilerek geleceğe taşınıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) arasında hayata geçirilen "Gökmedrese Yeniden Hayat Buluyor" Fizibilite Projesi’nin sözleşmesi, 3 Haziran’da OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten OKA’nın 2025 Yılı Kültür ve Doğa Ekseninde Fizibilite Desteği Programı dahilinde desteklenen proje ile Gökmedrese’yi sadece tarihi bir yapı olmanın ötesine taşıyarak, kültürel ve sosyal hayatın merkezi haline getirmeyi amaçlayan yatırımın fizibilitesi yapılacak.

Proje kapsamında hazırlanacak fizibilite çalışmasıyla, Gökmedrese’nin akademik çalışmalar, kültürel etkinlikler ve toplumsal etkileşime ev sahipliği yapacak şekilde sürdürülebilir biçimde yeniden işlevlendirilmesi hedefleniyor. Çalışma, yapılacak yatırımlara yön verecek kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyacak.

Gökmedrese bünyesinde kurulması planlanan eğitim ve araştırma alanlarıyla, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılara nitelikli çalışma ortamları sunulacak. Dijital ve basılı kaynaklarla donatılmış bir kütüphane, sanat atölyeleri, sergi alanları ve çok amaçlı etkinlik mekânları ile yapı, kültür-sanatın üretim ve paylaşım ortamı haline getirilecek.

Konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve eğitim programlarıyla halkın katılımı teşvik edilirken, özellikle gençler ve kadınlara yönelik sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen programlar hayata geçirilecek. Ayrıca, dezavantajlı grupların kültürel hayata erişimini artırmak için erişilebilirlik düzenlemeleri ve özel programlar geliştirilecek.

900 Adımda 900 Yıl Tarihi Kültür Rotası’nda yeni bir cazibe noktası

Proje tamamlandığında, Gökmedrese, Tokat’ın kültürel miras turizmine katkı sağlayacak önemli bir cazibe merkezine dönüşecek. Yapı içinde interaktif sergiler, rehberli turlar, geleneksel sanatların tanıtıldığı deneyim alanları ve el sanatları atölyeleri kurulacak. Yerel sanatçılar ve zanaatkârlar için üretim ve satış alanları sunularak bölgedeki ekonomik hareketliliğe katkı sağlanacak. Ayrıca ulusal ve uluslararası tanıtım kampanyalarıyla medrese, "900 Adımda 900 Yıl Tarihi Kültür Rotası" üzerinde yeniden odak noktasına dönüştürülecek.

Selçuklu mirası "Tokat Gökmedrese"

1257-1277 yılları arasında Muinüddin Süleyman Pervane tarafından inşa ettirilen Gökmedrese, Selçuklu döneminin nadide çini işçiliğiyle bezenmiş, çift katlı bir yapıdır. Aynı zamanda "Pervane Bey Şifahanesi" olarak da biliniyor.

Türkiye Selçukluları’nın çinilerle süslenmiş avluya sahip tek medresesi olma özelliğini taşıyan bu eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2025 yılları arasında restore edildi. Restorasyonla birlikte yapıdaki özgün olmayan bölümler temizlenerek, su yalıtımı sağlandı ve çiniler aslına uygun şekilde yenilendi.

Gökmedrese, 8 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle yeniden ibadete ve ziyarete açılarak, açılışı yapılan 101 vakıf eserinden biri oldu.