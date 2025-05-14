Suç örgütlerine yönelik 49 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Samsun’da gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 49 ilde tefeciler, dolandırıcılar ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun’da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Ü., oğlu E.Ü. ile S.K. hakkında işlem yapıldı. E.İ. ve S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilen ve S.Ü. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile nöbetçi mahmeye ifade veren S.Ü. "Tefecilik" suçundan tutuklanmasına karar verilirken, aynı suçtan mahkemeye ifade veren E.Ü. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.