Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) geleneksel Kurban Bayramı kutlaması, geniş katılımla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşti.

Samsun TSO binasında düzenlenen bayramlaşma töreni, dostluk ve dayanışma mesajlarının verildiği samimi bir atmosferde yapıldı. Programa, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti geçmiş dönem Samsun il başkanlarından Hakan Karaduman, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Osman Öğüten, MÜSİAD geçmiş dönem Samsun şube başkanları Haluk Tan ve Hasan Tahsin Şengül’ün yanı sıra Samsun TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile çok sayıda iş insanı katıldı. Törene ev sahipliği yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, misafirlerini kapıda karşılayarak yakından ilgilendi.

"Bayramlar, birliğimizi pekiştirir"

Bayramlaşma programında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bayramların toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çekti. Murzioğlu, "Bayramlar; dayanışmanın, kardeşliğin ve sevginin en yoğun şekilde yaşandığı zamanlardır. Bu vesileyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte çalışmanın, sevgi ve saygının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Toplumları güçlü kılan unsur, bireyler arasındaki sağlam bağlardır. Kurban Bayramı da paylaşmayı, yardımlaşmayı ve huzuru temsil eder. Bu değerleri yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Murzioğlu, Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.