Samsun'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatan uğruna can veren kahramanlar anıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü Samsun'da sabah saatlerinde şehitliklerde düzenlenen çelenk sunma törenleri ile başladı. Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki törenlerin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) anma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, 'Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü idrak ederken mukaddes vatan uğruna bir daha geri dönmemek için gidenlerin, tarihe destanlar yazan kahramanları yad etmek, hatırlamak, hatırlatmak ve vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimize dualar göndermek için toplandık. 1915'te dünyanın en güçlü donanmalarına sahip devletlerin karşısında duran bir millet vardı. O gün cephede belki silahımız azdı, cephanemiz sınırlıydı fakat yüreklerindeki iman, vatan ve millet sevgisi hiçbir kuvvetle ölçülemeyecek kadar büyüktü. İşte o iman Çanakkale'de çeliği dize getirmiş, bir milletin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya ilan etmiştir' dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk ve protokol üyelerinin katıldığı tören, konuşmanın ardından şiirlerin okunması ve lise öğrencilerinin oratoryo gösterisi ile sona erdi.