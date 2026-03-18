UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rayo Vallecano'ya 3-1 yenilen Samsunspor, İspanya'da farklı kazanarak çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın saat 23.00'te Estadio de Vallecas'ta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma öncesinde Samsun temsilcisi, bugün şehirden ayrılarak İspanya'ya gitti. Kırmızı-beyazlı ekip, maçın oynanacağı stadyumda son taktik antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye geçecek.

Türk temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cherif Ndiaye, Tahsin Bülbül, Jaures Assoumou, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin'in forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Logi Tomasson da görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Elayis Tavşan ve Yalçın Kayan da UEFA listesinde yer almıyor.

İlk maçı 3-1 kaybeden Samsunspor, en az 2 farklı galibiyette turu uzatmalara götürebilecek ya da 3 ve daha farklı bir galibiyetle doğrudan çeyrek finale çıkabilecek. 1 farklı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Samsunspor'un Avrupa macerası sona erecek.