Türk Kızılay Buldan İlçe Koordinatörü ve Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alpaslan Alsoy, Buldan merkez ve Yenicekent mahallelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Gerçekleştirilen ziyaretlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir araya gelen Alsoy, çeşitli yardımlarda bulunarak gönüllere dokundu. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını da yerinde dinleyen Alsoy, Kızılay'ın desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretler sırasında kısa süre önce yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Alsoy, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramını da kutladı. Yapılan ziyaretler, hem moral hem de dayanışma açısından vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.