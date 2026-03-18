Samsun'da ilkokul 3. sınıf öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu sahneye taşıdı. Miniklerin tiyatro gösterisi, izleyenlerden tam not aldı.

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale temalı gösteri, izleyenlere gurur ve duygu dolu anlar yaşattı. Büyük bir özveriyle hazırlanan programda öğrenciler, Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanlarını sahnede başarıyla canlandırdı. Sınıf öğretmeni Altınay Kürek rehberliğinde hazırlanan gösteride; Şerife Bacı, Kara Fatma, Nene Hatun, Seyit Onbaşı, Sabiha Gökçen, Nezahat Onbaşı ve Kınalı Hasan gibi Türk tarihine damga vuran kahramanlar, minik öğrencilerin başarılı performanslarıyla canlandırıldı. Sahnedeki anlatım ve canlandırmalar, salonda bulunan izleyicilere hem duygusal hem de gurur verici anlar yaşattı.

Milli birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı etkinlikte, öğrencilerin vatan sevgisini yansıtan performansları izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Program sonunda öğrenciler uzun süre alkışlanırken, veliler ve davetliler gösteriyi hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Programın finalinde verilen 'Çanakkale'de kazanan silah değil, halkın umuduydu' mesajı salonda duygusal anlar yaşattı. Çanakkale ruhunu yansıtan anlamlı gösteri, izleyenlerden yoğun beğeni ve alkış aldı.