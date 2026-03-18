Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgede sık sık yaşanan arızalar ve su kesintilerine kalıcı çözüm üretmek amacıyla başlatılan projede, ekonomik ömrünü tamamlamış olan eski hatlar tamamen devre dışı bırakılıyor. DESKİ ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının asgari düzeyde etkilenmesi için sahada iki ayrı ekip halinde, eş zamanlı ve yoğun bir tempoyla çalışıyor. Program dahilinde devam eden çalışmalar doğrultusunda, bugüne kadar 27 bin 900 metre içme suyu şebeke hattı döşendi, 120 abone bağlantısı sisteme entegre edildi.

Sağlıklı su, kesintisiz hizmet

Toplam 37 bin 600 metre içme suyu şebeke hattı ve 10 bin metre abone hattı imalatını kapsayan proje tamamlandığında, Kızılca Mahallesi'nde uzun yıllardır kullanılan eski ve asbestli borular tamamen yenilenmiş olacak. Böylece bölgede sıkça yaşanan arızalar, su kayıp ve kaçakları ile basınç sorunlarının önüne geçilerek vatandaşlara daha kaliteli, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

'Şehrimizde altyapıyı güçlendirmeye devam ediyoruz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bizim önceliğimiz vatandaşımızın musluğundan akan suyun güvenliğidir. Vatandaşlarımızın kesintisiz ve sağlıklı suya erişimi için Denizli'nin her noktasında aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.