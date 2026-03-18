Afyonkarahisar'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan yaşamını yitiren 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Rıza Onuş düzenlenen askeri töreninin ardından toprağa verildi.
Gazi Onuş, Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde hayatını kaybetti. Onuş içim beldedeki Karacaören Merkez Ulu Caminde askeri tören düzenlendi. Törene Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kara ve protokol üyeleri katıldı. İkindi namazının ardından gerçekleştirilen törende Onuş'un cenaze namazını İlçe Müftüsü Ali Çetin kıldırdı. Onuş kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.
