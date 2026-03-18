Samsun merkezli ve 2,5 milyondan fazla aboneye hizmet veren elektrik şirketi, Ramazan Bayramı boyunca enerji kesintisi yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), bayram süresince artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla saha organizasyonları ve operasyonel süreçlere yönelik hazırlıklarını kapsamlı şekilde tamamladı. Bu doğrultuda ekip planlamaları gözden geçirilirken, sahadaki koordinasyonu güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda 851 arıza onarım personeli, 360 araç ve 80 nöbetçi amir görev alacak. Ekipler, bölge genelinde koordineli şekilde çalışmalarını sürdürerek enerji hizmetinin sürekliliğine katkı sağlayacak; sahadaki operasyonlar kesintisiz hizmet anlayışıyla yönetilecek.

'Enerji hizmetinin kesintisiz şekilde sürmesini sağlayacağız'

YEDAŞ Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Kışla, Ramazan Bayramı süresince yürütülecek çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Ramazan Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayram boyunca enerji arzının sürekliliğini sağlamak için saha ekiplerimiz ve operasyon merkezlerimizle kesintisiz görev başında olacağız. Dağıtım şebekemizi SCADA ve uzaktan izleme sistemlerimiz üzerinden anlık olarak takip ederek yük değişimlerini ve şebeke davranışını sürekli analiz edeceğiz. Kritik noktalarda yaptığımız ön kontroller ve dengeleme uygulamaları sayesinde süreci proaktif şekilde yöneteceğiz. Gerektiğinde uzaktan müdahale imkânlarını devreye alarak sahadaki ekiplerimizi destekleyecek ve enerji hizmetinin kesintisiz şekilde sürmesini sağlayacağız. Bu sayede abonelerimizin bayram boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlanacaktır.'

Müşteri hizmetlerinde güçlendirilmiş operasyon

YEDAŞ, bayram süresince müşteri taleplerine hızlı yanıt verebilmek için çağrı merkezi operasyonlarını güçlendirdi. Muhtemel yoğun taleplere karşı vardiya düzenlemeleri yaptı ve ek lokasyonlar oluşturuldu. Vatandaşlar, taleplerini 186 Çağrı Merkezi ve WhatsApp hattı üzerinden iletebilecek. Bu kapsamlı planlama ve önlemler sayesinde aboneler, Ramazan Bayramı boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişmeye devam edecek.