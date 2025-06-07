Samsun Garı’ndan 2025 yılının ilk 5 ayında, Amasya ve Sivas yönüne toplam 55 bin 857 yolcu taşındı. Aynı dönemde yük taşımacılığında 124 bin 629 kilogram yük gönderilirken, 306 bin 43 kilogram yük Samsun’a ulaştı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Vekili/İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte Samsun Garı’nı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Samsun Gar Müdürü Ergani Çekiç’ten faaliyetler hakkında bilgi aldı. Gar müdürünün verdiği bilgilere göre Samsun Gar’ından her gün saat 17.00’de Amasya’ya, Amasya’dan ise her gün saat 06.20’de Samsun’a; Cuma, Pazar ve Salı günleri saat 08.30’da Samsun’dan Sivas’a ve Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri ise saat 08.30’da Sivas’tan Samsun’a yolcu treni seferleri bulunuyor. Amasya treni 135 kişilik olup yüzde 80 doluluk oranı ile çalışıyor. Sivas treni ise 260 kişilik olup yüzde 70 doluluk oranı ile çalışıyor.

2025 yılının ilk 5 ayında Sivas treni ile 27 bin 110, Amasya treni ile 28 bin 747 yolcu taşındı. Limana gelen gemilerin yüküne bağlı olarak Samsun ve Gelemen Garlarından Artova (Tokat) İstasyonuna 2 adet, Sivas ve ileri istasyonlara 2 adet olmak üzere karşılıklı 4 adet yük treni çalışıyor. 2025 yılının ilk 5 ayında 124 bin 629 kg yük gönderildi, 306 bin 43 kilogram yük geldi. Giden yükleri genel itibarıyla rulo sac, hurda lastik, toz kömür, bakır konsantre, gelen yükler ise çimento, klinker yakıt (benzin+dizel), bakır cevherinden oluşuyor.