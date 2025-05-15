Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 2025 yatırım planı kapsamında Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulması planlanan Chery ve BAYKAR fabrikalarının olacağı sahaya 2 adet köprü inşa edecek.

DSİ’nin altyapı, sulama ve taşkın koruma gibi birçok alandaki yatırımları kapsamında yürütülen ‘Samsun İli Köprü ve Menfez Yapımı 2. Kısım İşi’ çerçevesinde toplam 25 adet araç köprüsü yapılacak. Projenin 2025 yılı maliyeti ise 945,5 milyon TL olarak belirlendi.

Şu ana kadar 11 köprünün imalatı tamamlandı. Bu köprüler arasında Tekkeköy Balcalı, Dikbıyık Otluk, Örnek Sanayi Akkiraz, Atakum Toybelen, Havza Tersakan, Vezirköprü Çakırtaş 2 ve 3, Bafra S2 Anakanalı, Terme Acere, Çakmak Barajı ve Çarşamba Ordubaşı bulunuyor.

Yeni OSB alanındaki Chery ve BAYKAR sahalarına köprülerin inşasına başlanabilmesi için 80 milyon TL ilave ödenek gerektiği bildirildi. Ayrıca, Canik Gölalan ve Havza Boyalıca Köprülerinin yapımına başlanması için de 250 milyon TL ek kaynak talep ediliyor.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, köprü ve menfez yapım işlerinin tamamını 2026 yılı Haziran ayında bitirmeyi hedefliyor.