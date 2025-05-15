Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ’Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sandıkçı, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kozlu, Kuzey Yıldızı, Atatürk, Hasköy, Dereler ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinin ardından Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Sandıkçı, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini belirtti.

Programda ilçe sakinlerine devam eden projeler ve yeni yatırımlar hakkında bilgi veren Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyor, ilçemizi her alanda daha güçlü bir hale getiriyoruz. Ortak akıl anlayışının merkezinde olduğu yönetim anlayışımızla, ilçemize değer katan eser ve hizmetleri kazandırıyoruz" dedi.

Canik’te vatandaşlarla istişareye dayalı yönetim anlayışı oluşturduklarını vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini yerinde dinliyor, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay ve mahalle muhtarları da katıldı.