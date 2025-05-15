Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri tarafından açılan sergi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Sergide resimden seramik boyalara, dokuma kilimlerden akrilik tabloya kadar çeşitli eserler yer aldı.

Yunusemre ilçesinde eğitim veren Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda, Resim ve Teknoloji Tasarım sergisi açıldı.

Açılışa, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Okul Müdürü Mustafa Örnek, Şube Müdürü Zeynel Mutlu, Halk Eğitim Müdürü Ayşen Oğuz, bir çok okul müdürü, okulun görsel sanatlar öğretmenleri Yasemin Çelik, Nuri Yetişkin, teknoloji tasarım öğretmenleri Seval Dolay, Sultan Elbir ve İbrahim Keskin ile öğrenciler katıldı.

Sergide iki yüzün üstünde akrilik tablo, binin üstünde değişik tekniklerle yapılmış resimler, dokuma kilimler, seramik boyamalar, beş yüze yakın maket ev ve tasarım çalışmaları yer aldı. Sergi, öğrenciler, veliler ve gelen ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Mustafa Örnek, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.