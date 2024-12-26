Samsun’un Canik ilçesinde, fen lisesi yapım çalışmaları başladı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Fen Lisemiz ile ilçemizdeki nitelikli okul sayısını yukarıya taşıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilk kepçenin vurulduğu fen lisesinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Eğitime yönelik yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, merkezi hükümet yatırımları kapsamında ilçeye kazandırdıkları Canik Fen Lisesi ile ilçedeki nitelikli okul sayısını arttırdıklarına dikkat çekti.

Merkezi hükümet yatırımları çerçevesinde ilçeye kazandırdıkları Canik Fen Lisesi’nde modern derslikler, laboratuvar, kütüphane, öğrenci yurdu ve spor salonunun yer alacağını kaydeden Sandıkçı, “Fen lisemizin yapım çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. 5 bin 935 metrekare kullanım alanına sahip olacak olan lisemizde derslikler, öğrencilerimizin deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştirebileceği laboratuvarlar, spor salonu, konferans salonu ve kütüphane yer alacak. Öğrencilerimiz için her detayı düşünerek tasarlanan ve 4 bin 100 metrekare kullanım alanına sahip öğrenci yurdunun da yer alacağı fen lisemiz, uygulamalı ve teorik eğitim alanlarının yer aldığı bir merkez olarak öğrencilerimize ilçemizde hizmet sunacak” diye konuştu.

“Eğitimde niteliği arttırıyoruz”

Öğrencilerin çevre ilçelerdeki nitelikli okullara gitmesinin, ailelerin ise çocuklarının eğitiminden dolayı çevre il ve ilçelere gerçekleştirdiği taşınmanın önüne geçtiklerinin altını çizen Sandıkçı, “İlçemizdeki nitelikli okullara bir yenisini daha ekliyoruz. Canik Fen Lisesi ile öğrencilerimizin, başka ilçelere gitmeden yerinde eğitim almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, lisemizin yapım çalışmalarının ardından modern yapısı ve sahip olduğu donanımlı eğitim altyapısıyla öğrencilerimizle buluşacak” ifadelerine yer verdi.