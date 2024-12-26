Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakaları Şehitkamil Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi’nin ev sahipliğinde 21-22 Aralık tarihlerinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Satranç İl Birinciliği müsabakaları, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gaziantep İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirildi. İki gün süren Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakaları 100 satranç ustasının heyecanlı rekabetine sahne oldu. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda satranç ustaları kıyasıya yarıştı.