Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarının tespitine yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, vatandaşların ekonomik ve gıda güvenliğini korumak amacıyla yürütülen kapsamlı denetimler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle yürütülen denetimlere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ve Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürü Aytaç Kutsal katıldı.

"Fahiş fiyatlara göz açtırmayacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, denetimlerin gerekçesini ve hedeflerini anlatarak, “Tarım İl Müdürlüğümüz, Ticaret İl Müdürlüğümüz ve ekiplerimizle sahadayız. İktisadi sorunların yaşandığı bir dönemdeyiz. Vatandaşlarımızın gıdaya güvenli ve doğru fiyattan ulaşmasını sağlamak için buradayız. Özellikle gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyatın olabilme ihtimaline karşı dikkatliyiz. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan kişilere aman vermemek adına, tüm ekiplerimizle sahada denetimlerimizi başlattık. Amacımız hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlamaktır. Esnafımızın da ekonomik şartlardan etkilendiğini biliyoruz. Ancak kimsenin, bu durumu kullanarak haksız kazanç elde etmesine izin veremeyiz. Vatandaşlarımızın doğru fiyattan alışveriş yapmasını ve fırsatçılara karşı devletin gücünü göstermeyi hedefliyoruz” dedi.

Yalım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in denetimlere verdiği önemi vurgulayarak, “Başkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve doğru fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için tüm kurumlarımızla sahadayız. Başkanımızın talimatlarıyla şehrimizin dört bir yanını denetleyerek, tüketicilerimizin haklarını koruma noktasında kararlıyız” ifadelerini kullandı.

"Tüm Gaziantep’te sahadayız"

Denetimlerin kapsamını da açıklayan Yalım, “Şu anda tüm ekiplerimizle, Gaziantep’in dört bir yanındayız. Raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatların uyumunu kontrol ediyor, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit ediyoruz. Ayrıca, asgari ücret açıklaması öncesinde ve sonrasında zam yapan firmaları da yakından takip ediyoruz. Bu firmalara gerekli idari yaptırımları uygulayacağız. Tüketicilerimizin sağlıklı, güvenli ve ekonomik ürünlere ulaşabilmesi için sahadayız. Gaziantep’te hiçbir fırsatçıya göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımız rahat olsun, sağlıklı ve doğru fiyatlı ürünlere ulaşmaları için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Denetimlerin başlaması öncesinde düzenlenen toplantıda ekiplerin sahada nasıl çalışacağı ve iş birliğinin detayları değerlendirildi. Ortak akıl ile hareket eden ekipler, bir hafta boyunca il genelinde denetim yapacak. Vatandaşların şikayetlerini ve ihbarlarını değerlendiren ekipler, sosyal medya ve ihbar hatları üzerinden gelen bildirimlere hızlıca yanıt verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde yürütülen denetimlerin, vatandaşların ekonomik ve gıda güvenliğini sağlamak adına Türkiye’ye model olması hedefleniyor.