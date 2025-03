Denizli’nin Çameli ilçesinde doğayla iç içe, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Taş Konakları hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Turizm tesisinin güzelliklerinden bahseden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çok şükür Çameli Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli’mize değil bütün Denizli’yi hatta Türkiye’nin birçok yerinden ve yurt dışından yerli ve yabancı turistler geliyor. Çameli halkına dokunur projeleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize düşen hizmet yapmak, takdir edecek olan vatandaşımız" dedi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri ile hayata geçirilen Çameli’nin doğayla iç içe ünlü Taş Konakları dünyaya tanılıyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile turizm tesisini gezen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ünlü turizm tesisi hakkında açıklamalarda bulundu. Çameli Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli ilçesine değil dünyaya açılan bir yer haline geldiğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli’mize değil bütün Denizli’yi hatta Türkiye’nin birçok yerinden yerli veya yabancı turistler geliyor. Ayrıyeten Türkiye’nin birçok yerinden Belediye başkanlarımız geliyorlar ve bu projeyi örnek alıyorlar. Çameli halkına dokunur projeleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çameli için örnek bir yer olması için hizmete alındığını ve şu anki konumu ile dünyanın her bir tarafından turistlerin geldiğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın destekleri ile hayata geçirdiğimiz ve turizm noktası olan Taş Konaklar turizm tesisindeyiz. Bu turizm tesisini Çameli gibi güzel ilçemize örnek bir yer olması için hizmete almıştık. Çok şükür Çameli Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli’mize değil bütün Denizli’yi hatta Türkiye’nin birçok yerinden yerli veya yabancı turistler geliyor. Ayrıyeten Türkiye’nin birçok yerinden Belediye başkanlarımız geliyorlar ve bu projeyi örnek alıyorlar. 11 yıllık belediye başkanlığı hayatım sürecine Merkez Hükümetimizden çok büyük destekler aldık" dedi.

Hayata geçirilen projeleri halk ile hep beraber yaptıklarını ve projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Arslan, "Çameli halkına dokunur projeleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeleri biz tek başımıza değil, belediyemizin bünyesinde çalışan ekip arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, örgüt üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve halkımızın desteği ile gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız her hizmette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları vardır. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Çameli ’ye gelmez denilen doğal gazı getireceğiz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bize düşen hizmet yapmak, takdir edecek olan vatandaşımız. Çameli vatandaşlarımızın her birini Allah Razı Olsun diyorum, bizleri 23 yıldır yalnız bırakmadılar. Her zaman bizim yanımızda oldular" ifadelerini kullandı.