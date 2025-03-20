Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 394 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, ekipler öncelikli olarak acil durumlar için yolları açmaya çalıştığı belirtildi.

Giresun İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 53 köy yolunun yanı sıra Alucra’da 38,Bulancak’ta 51, Camoluk’ta 27,Dereli’de 34, Doğankent’te 5, Espiye ‘de 19, Eynesil’de 8, Görele ‘de 46, Güce’de 9, Keşap’ta 32, Piraziz’de 22, Şebinkarahisar’da 7, Tirebolu’da 22 ve Yağlıdere’de ‘de 21 olmak üzere toplam 394 köye ulaşım sağlanamıyor.

Giresun İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için 58 iş makinesiyle görev yapıyor.