Yalova’da cerrahi maske takarak girdiği mağazadan saat ve bileklik çalan şüphelinin hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi’ndeki alışveriş merkezindeki mağazaya giren şüpheli toplam değerleri 17 bin lira olan saat ve bilekliği çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kaşla göz arasında gerçekleştirdiği hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Müşteriye gösterdiği saatlerden birinin olmadığını fark eden mağaza çalışanı güvenlik kameralarını izlediğinde değeri 11 bin lira olan saat ve 6 bin liralık bilekliğin şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Mağaza yetkilileri ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlık olayını anlatan mağaza çalışanı Seher Taşdemir, şahsın ilk olarak altın sorduğunu sonrasında da 5 bin dolarlık bir ürün aradığını söylediğini belirterek şöyle konuştu:

"Hesap makinesi arkada olduğu için arkamı döndüğüm zaman ilk bilekliği çaldı. Kolye ile müdürümüzün yanına gittik. Boynundakinin altın olduğunu, gümüş ile altının yan yana olamayacağını söyleyerek kafamızı karıştırmaya çalışıyordu. Sonra kolyeler kalsın dedi. Ben de uzanamasın diye kasanın olduğu yere bıraktım. ondan sonra saat beğendiğini söyledi. Dışarı çıkıp saatleri gösterdi bana. Çünkü bizim bu bölüme girilmesi yasak. 4 tane saat çıkartıp öne koydum, sergiledim. Bunları beğenmediğini söyledi. Tekrar dışarıya çıktı. Ben de beğenmediklerini kaldırdıktan sonra 3 saat daha beğendi. Bir saati denedi ve ’Babam için alacağım. Sizce uygun mu?’ dedi. Uygun olduğunu söyledim. Bir modeli daha sorduğunda arkamı döndüğümde saati alıp benim yanıma geliyor. Çaldığı saat hariç bir saati daha beğeniyor. ’Bunu ayırın. 15 dakika sonra babamı alıp geleceğim’ dedi. Ben almayacağını anlıyorum zaten. Saatleri kaldırıyorken bir tanesi boş kaldı."