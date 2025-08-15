Çameli Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen Minikler Minder Güreşleri etkinliği, dostluk ve centilmenlik çerçevesinde izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

9. Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali’nin 4. gününde minder güreşleri heyecanı yaşandı. Farklı yaş ve kategorilerde gerçekleştirilen müsabakalara çevre ilçelerden gelen minik güreşçilerin bulunduğu toplam 110 sporcu katıldı. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Müsabakaları Çameli Belediyesi Başkan Vekili İdris Öz, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı ile vatandaşlar izledi.