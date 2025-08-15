Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait 42 farklı taşınmaz, 28 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

Bilecik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ihale 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’te Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ertuğrulgazi, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, Pelitözü ve Osmangazi mahallelerinde yer alan taşınmazlar kapalı zarf teklif usulüyle alıcı bulacak. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini 3 bin TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

Konuyla ilgili açıklamada, "İhaleye katılacakların, geçici teminat bedellerini belirtilen kamu bankasındaki belediye hesabına yatırdıklarına dair banka dekontu veya en az 30 gün geçerlilik süresi bulunan banka teminat mektubu ya da kanunda kabul edilen geçici teminat belgelerini ihale günü ibraz etmeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.