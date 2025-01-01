DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yeni yıla görev başında giren personeli yalnız bırakmadı.

İlçe Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yeni yılı görevleri başında karşılayan Çameli Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çameli Birimi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerini yalnız bırakmayarak, vatandaşa hizmet eden kamu çalışanlarını görevleri başında ziyaret etti.

Yeni yılı mesai başında karşılayan kamu çalışanlarını ziyaret eden Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilk olarak Çameli Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servis İstasyonu ekiplerini ziyaret ederek, çalışanlara ikramlarda bulundu ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Bir sonraki ziyaret noktası, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri oldu. Burada itfaiye personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Yıldırım ve Belediye Başkanı Arslan, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Daha sonra Çameli Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilerek görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe merkezinde alınan yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ardından, yılbaşı önlemleri kapsamında oluşturulan uygulama noktalarına giderek görevli personelle görüşüldü.

Son olarak, Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktasına ziyarette bulunan Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yılbaşı akşamında ilçenin huzuru ve güvenliği için görev başında olan jandarma personelinin yeni yılını tebrik etti.