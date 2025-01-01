Aydın’da yarından itibaren yağışlı havanın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın bugün az bulutlu, yarın az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, geç saatlerde kıyıları hafif sağanak yağışlı, Cuma parçalı ve çok bulutlu, merkez çevreleri ve batısı sağanak yağışlı, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazar parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 13 ile 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.