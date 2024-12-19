Çameli Belediyesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, son günlerde piyasada Çameli Fasulyesi adı altında satılan bazı ürünlerin, gerçekte Çameli Fasulyesi olmadığını tespit ettiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin bu tür sahte ürünlerden mağdur olmamaları için alışverişlerinde dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Çameli Fasulyesi" adıyla satılan ürünlerin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaret etiketi taşıması gerektiği belirtildi. Bu etiketin, ürünün orijinal Çameli Fasulyesi olup olmadığını gösteren en önemli işaret olduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaret etiketi taşımayan ürünler, Çameli Fasulyesi adı altında satılsa bile orijinal değildir. Tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması için alışverişlerinde bu hususlara dikkat etmelerini rica ediyoruz" şeklinde uyarıda bulundu.

Tüketicilere, yalnızca tescilli coğrafi işaret etiketi taşıyan Çameli Fasulyesi ürünlerini tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda, gerçek Çameli Fasulyesinin kalitesine ve değerine ulaşabilmek için bu etikete sahip ürünlerin alınması gerektiği ifade edilerek, bilgilendirme yapıldı.