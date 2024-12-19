Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Bir Baba Hamlet’ adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında hazırlanan oyunda Türk tiyatro geleneğinin sembolü Kavuk’un sahibi Şevket Çoruh ile Usta Oyuncu Günay Karacaoğlu sahne aldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyun için salonlar dolarken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da oyunu vatandaşlarla birlikte seyretti.

Oyun sonrasında oyunculara performansı dolayısıyla teşekkür eden Başkan Subaşı, "Bir Baba Hamlet, Bilecik’te sahne aldı, keyifle izledik. Sanatımız hiçbir zaman eksik olmasın. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ Yılın son günlerinde böyle keyifli bir anı yaşamak bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı konuşması sonrasında oyunculara Bilecik seramiği üzerine işlenen Atatürk görseli ile çiçek hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Usta Oyuncu Şevket Çoruh ise Bilecik’te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepinizin ayaklarına sağlık. 2025 hepimiz için mutlu sağlık ve huzur dolu bir yıl olsun’’ ifadelerini kullandı.

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 20 Aralık Cuma günü ise 12 Numaralı Adam adlı oyun saat: 20:00’da tiyatro severlerle buluşacak.