Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üreticilere yönelik eğitim söyleşilerine devam ediyor.

Sarıcakaya ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen iki ayrı eğitimde bağ tesis tekniği ile zeytin bakımı ve gübreleme hakkında bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere olan desteği artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, üreticilere yönelik desteklerin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de büyük önem veriliyor. Bu kapsamda çiftçilere yönelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliği ile Sarıcakaya ilçesinde iki ayrı eğitim düzenlendi.

Mayıslar Mahallesi’nde ESOGÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Turcan Teker tarafından ‘Bağ tesis tekniği, bağcılıkta budama, temel prensipler, kış budamaları’ konuları anlatıldı. Turcan Teker, bölgenin sıcak iklimi ve verimli toprak yapısı nedeniyle üzüm yetiştiriciliğinin sıklıkla yapıldığı Mayıslar Mahallesi’nde yaygın olarak gerçekleştirilen bağcılık kapsamında bilgiler vererek, dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulundu.

Diğer bir eğitim ise Sarıcakaya ilçesinin merkezinde gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi Yiğit Avcı tarafından bu kez de üreticilere ‘Zeytin bakımı ve gübreleme’ konularında eğitimler verildi. Eğitimde; zeytin ağaçlarında sık görülen hastalıklar ve belirtileri, zararlılar ve ekonomik kayıplara etkisi, kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri, entegre mücadele uygulamalarının önemi ve ruhsatlı aktif maddeler hakkında üreticilere detaylı bir şekilde zeytincilik konusu anlatıldı. Eğitim söyleşilerine üreticilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Dairesi Başkanı Hale Senem Acar, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder, yönetim kurulu üyeleri Metin Yücel ve İlknur Gül de katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğinde düzenlenecek diğer söyleşiler ise 7 Nisan Pazartesi Mihalgazi, 10 Nisan Perşembe Günyüzü, 17 Nisan Perşembe Kızılinler, 24 Nisan Perşembe İnönü, 8 Mayıs Perşembe Sivrihisar, 22 Mayıs Perşembe Günyüzü’nde gerçekleştirileceği duyuruldu.