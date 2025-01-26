Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), ekonomik zorluk çeken vatandaşlar ile hayırseverleri buluşturacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. “Askıda Fatura” kampanyası, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların su faturalarının hayırseverler tarafından karşılanmasına imkan sağlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatı doğrultusunda başlatılan “Askıda Fatura” uygulaması, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yardımseverleri bir araya getiriyor. “Ben değil, biz demenin zamanı. Mutlu insanların yaşadığı bir Denizli için sen de ihtiyaç sahibine destek ol” sloganıyla duyurulan kampanya, şeffaflık ve gizlilik ilkesiyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında yardımı yapan ve alan kişi birbirini bilmeyecek, böylece toplumsal dayanışmanın en hassas şekilde sağlanacağı ifade edildi.

Askıya fatura bırakmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alıyor olmaları gerektiği belirtilirken başvuruların www.deski.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı, inceleme ve değerlendirme sonrasında hayırsever vatandaşların yardım yapmalarına imkan sunulacak.

Vatandaşların, yaptıkları başvuru durumunu öğrenmek için T.C. Kimlik numarası ve abone numarasını girerek sorgulama yapabilecek.

Hayırseverler ödemeyi nasıl yapacak?

Askıdaki faturayı ödemek isteyen vatandaşlar, www.deski.gov.tr adresine girerek "Askıdaki Faturayı Öde" sekmesine ulaşabilirler. Burada, ödemek istedikleri tutar aralığını seçebilir veya listede yer alan belirli tutardaki faturalardan birini seçerek "Askıdan Al" butonuna tıklayarak ödeme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Uygulama, "Alan el, veren eli görmeyecek" prensibiyle çalışmaktadır. Yani, askıdaki faturayı ödeyen duyarlı destekçiler, hangi ihtiyaç sahibinin faturasını ödediğini bilmeyecek; aynı şekilde, askıya fatura bırakan ihtiyaç sahibi vatandaşlar da hangi hayırseverin yardım ettiğini öğrenemeyecek.

“Ben değil, biz demenin zamanı”

Başkan Çavuşoğlu, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Denizli olarak her zaman dayanışmayı ve birlikteliği ön planda tutmuş bir şehiriz. Bugün ekonomik şartlar nedeniyle zorluk yaşayan hemşehrilerimiz var. İşte bu noktada toplumumuzun yardımlaşma ruhunu harekete geçirecek ‘Askıda Fatura’ uygulamasını hayata geçiriyoruz. Kampanyamız, ‘Ben değil, biz’ demenin zamanıdır diyerek mutlu insanların yaşadığı bir Denizli için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile yardımseverlerimizi bir araya getiriyor. Şeffaflık ve gizliliği esas aldığımız bu uygulamada, yardımı yapan ve alan kişiler birbirini görmeden destek sağlanacak. Toplumsal dayanışmamızın en güzel örneklerinden birini daha yaşatacak bu çalışmaya tüm hayırsever hemşehrilerimi katkı sunmaya davet ediyorum.”