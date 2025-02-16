Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 12-17 yaş grubu çocukların düşüncelerine ve hayallerine değer vererek, onların beklentilerini daha iyi anlayabilmek amacıyla "Gelin, Atölyelerimizi Birlikte Tasarlayalım" etkinliği düzenledi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar doğrultusunda etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, düzenlediği etkinlikle sürdürülebilir şehirler ve toplulukları amaçlıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Hakları Birimi, hafta sonu gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların taleplerini dinledi. Cumartesi günü Haller Gençlik Merkezi’nde 12-13-14 yaş grubu ve Pazar günü Kentpark Sosyal Kütüphane’de 15-16-17 yaş grubu ile gerçekleştirilen "Gelin, Atölyelerimizi Birlikte Tasarlayalım" etkinliklerinde çocukların belediyeden beklentilerini, hayal ettikleri atölye çalışmalarını ve şehirle ilgili görüşlerini paylaşmalarını sağlamak amaçlandı.

Etkinlikte çocuklar, eğlenceli aktiviteler ve grup çalışmaları ile birlikte yeni atölye konuları tasarlarken, düşünce yapısını geliştirme ve işbirliği becerilerini geliştirdiler. Gelecekte düzenleyecekleri atölyeler ve etkinliklerde çocukların isteklerini dikkate almayı amaçladıklarını anlatan Çocuk Hakları Birimi Eğitmeni Didem Karadağ, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce, çocuklarımızın ve gençlerimizin fikirlerini önemsiyor, onların beklentilerini her zaman ön planda tutuyor. Çocuk Hakları Birimi olarak aldığımız bu misyon üzerine hafta sonu gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle belediyemizin tüm birimlerinden yetkili personellerimizin de katılımıyla atölye çalışmaları yaptık. Çıkan sonuçları raporlandırarak Başkanımıza sunacağız" diye konuştu.

Etkinlik sonunda memnuniyetini dile getiren katılımcı çocuklar, "Bize söz hakkı tanıdığı ve fikirlerimize önem verdiği için Ayşe Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Onu çok seviyoruz" dedi.