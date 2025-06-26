Eskişehir’den Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na Eskişehir’den katılan Buse Er, Türkiye 2’ncisi oldu.

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 25-29 Haziran tarihleri arasında Samsun’da düzenlend. Şampiyonaya, Eskişehir’den sporcu Buse Er katılım sağladı. Er, 58 kilogram kategorisinde Türkiye 2’nciliği elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medyadan konuyla ilgili yapmış olduğu paylaşımda, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.