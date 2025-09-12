Bursa’da bir işyerinden yaklaşık 100 bin liralık gıda ve mutfak eşyası çalan şüpheliler, yakalanmamak için yüzlerini komple örtüyle sardı. Ancak polisin dikkati sayesinde, olay yerinde kameraya yansıyan siyah-beyaz terlik üzerinden kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanma çalışması sürüyor.

Olay, Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi’nde bulunan at çiftliğinde meydana geldi. İş yeri sahibi C.K, sabah iş yerine geldiğinde depo çevresindeki tahtaların söküldüğünü, tel örgülerin kesildiğini ve depodaki gıda ile mutfak eşyalarının çalındığını fark ederek polise başvurdu.

Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları kamera incelemelerinde mavi renkli 3 tekerlekli kasalı araçla olay yerine gelen 3 kişiyi tespit etti. Araç kasasında yapılan incelemede, hırsızlık sırasında şüphelilerden birinin ayağında görülen siyah-beyaz çizgili terliğin bulunması üzerine zanlıların kimliği ortaya çıktı.

Şüpheliler, yakalanmamak için kendisini streç filme sarar gibi sarıp kimliğini gizlemeye çalışsa da, polisin dikkatinden kaçamadı. 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.