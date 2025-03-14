Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Bursa’da basın açıklaması, yürüyüş ve çelenk bırakma töreni gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Setbaşı’nda toplanan hekimler adına açıklama yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, 14 Mart’ın bu tarihselliğinden ve insanların ruhuna ve bedenine temas edebilme ayrıcalığına sahip olan hekimliğin sorgulayıcı, biat etmeyen ve bağımsızlıkçı yönünden güç alarak sorunlarımızı gidermek üzere önerilerimizi, taleplerimizi ve demokratik tepkimizi 2025 yılında da göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık yükünü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimlerin; kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, ASM’lerde, laboratuvarlarda gece-gündüz demeden, ihtiyacı olan tüm insanlara şifa dağıtan meslektaşlarımızın, hepimizin 14 Mart 2025 Tıp Bayramını kutlayan Binbaş, 14 Martlar hekimlik ortamının güncel ihtiyaçlarına göre şekillendiğini belirterek, "2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası’nda bizler “Başka Bir Sağlık Sisteminin Mümkün” olduğunu; sağlık emekçilerinin mesleki özerkliğe sahip özneler olarak demokratik katılımcı tarzla örgütlenmelerine dayanan kamusal bir anlayışla; koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele etmeye; nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini, gün içinde dinlenebilme hakkı ve ortamını, angaryaya dönüşmeyen nöbetleri, vergide adaletin sağlanmasını, güvenceli ve emekliliğe yansıyan temel ücret talebini ısrarla dillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

“Herkese sağlık ve güvenli gelecek” yaklaşımını esas alan; herkese eşit, parasız, toplumsal yararı önceleyen sağlık hizmetini savunan; “Örgütlü emek – sağlıklı toplum” perspektifini yıllardır sürdüren hekimlerin 14 Mart 2025 gününü “Başka Bir Sağlık Ortamının” mümkün olduğunu ilan ettiklerini vurgulayan Dr. Binbaş,"Yıllara dayanan birikimimiz, özgüvenimiz ve iyi hekimlik değerlerinden aldığımız güçle, akıl ve bilimsel yöntemlerden şaşmadan, halkın sağlığı, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için 2025 yılında da mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.