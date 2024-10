Yaşanan iklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamaları sonucu kuraklıkla boğuşan ve dörtte birini kaybeden Türkiye’nin 7. büyük gölü olan Burdur Gölü’ne dikkat çekmek isteyen Burdurlu gazeteciler, Yeşil Kuşak Proje alanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 7. büyük gölü olan ve kuraklıkla boğuşan Burdur Gölü gün geçtikçe farklı etkenlerden dolayı su kaybediyor. İklim değişikliği nedeniyle eskisi kadar yağışın olmaması, bölgede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde kaçak sondajların kullanılması, gölü besleyen derelerin üzerine barajların yapılması bunların başında geliyor. Özellikle son 3 yıldır bölgede yağış miktarının çok düşük olması nedeniyle beslenemeyen göl, çevresinde yerli halk tarafından yapılan büyükbaş hayvancılık ve vahşi sulama nedeniyle de günden güne yok oluyor.

Burdur Gölü’nün can çekiştiğini ve gölü kurtarmak için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren Burdurlu gazeteciler göle dikkat çekmek için fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. 1996 yılında dönemin Valisi Erhan Tanju tarafından Şeker Plajı’nda başlatılan ancak devam ettirilemeyen Yeşil Kuşak Proje alanına 6 adet ağaç diken Burdur Gazeteciler Cemiyeti üyeleri gölün çekildiği alanlarda yaşanan tozlaşmanın ancak yeşillendirmeyle ortadan kaldırılabileceğine değindi.

"Burdur Gölü ve çevresinde yeşil kuşak oluşturulmalı"

Ağaç dikim etkinliği sonunda açıklama yapan Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küşat Tuncel, "Burdur Gazeteciler Derneği olarak biz bir meslek örgütüyüz. Ana görevimiz haber hazırlamak, kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak olsa da bir misyonumuz da kamuoyunu yönlendirmek, kamuoyunu oluşturmak. Bugün cemiyet yönetimi olarak uzun süredir hazırlığını yaptığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burdur Gölü, Burdur’un çok önemli bir doğal varlığı, hemen hemen her şeyi. İklimden tutun pek çok konuda Burdur Gölü ile bağlantılı bir gündemi yaşıyoruz. Maalesef Burdur Gölü’müz yaklaşık 30-40 yıldır büyük bir kısır döngünün içinde su varlığını kaybediyor, giderek küçülüyor. Bu noktada bir çok çarelerin arandığı bir süreçte Burdur Gazeteciler Cemiyeti olarak diyoruz ki ’Burdur Gölü ve çevresi ağaçlandırılmalı, Burdur Gölü ve çevresinde yeşil kuşak oluşturulmalı. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradan basın aracılığı ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bütün Burdur Yeşil Kuşak Projesi’ne dahil olalım, Burdur Gölü’nün çevresini ağaçlandıralım. Uzmanlar Burdur Gölü’nün çevresinin ağaçlandırıldığı takdirde ile gerek görünüm, gerekse buharlaşmanın önüne geçilmesi noktasında pek çok fayda sağlayacak. MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Genç hocamız da ’Burdur Gölü’nün çevresi ağaçlandırılmalı’ çağrısında bulunmuştu. Biz hocamın bu çağrısının fikri takibini yapıyoruz. Bugün Burdur Gölü kenarından vereceğimiz ses inanıyoruz ki tüm Burdur’da yankı bulacak. Burdur Gölü Şeker Plajı mevkii el verdiği sürece her yeri yemyeşil bir hale bürünecek" dedi.

"Göl kimsenin değil tüm Burdur ve tüm Türkiye’nin"

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Serkan Şimşek ise uzun süredir sosyal medya hesaplarından Burdur Gölü’nün kuruyan alanlarının ağaçlandırılması projesinin paylaştığını dile getirerek, "Bu proje şunun için önemli, Burdur iklim özelliğini kaybetti. Artık yazlar ve kışlar var. Biz şuna inanıyoruz; Burdur Gölü’nün çekilen alanları yeniden ağaçlandırılırsa Burdur yeniden bol yağış alır, mevsimler yerine oturur. Belki gölü büyütemeyiz ama şu anki haliyle korumaya devam ederiz. Şu anda bulunduğumuz alan dönemin Valisi Erhan Tanju’nun Yeşil Kuşak Projesi adı altında ayırdığı bir alan. Ama ne yazık ki daha sonra takibi yapılmadı. Takibi yapılmadığı hiçbir şey verimli olmuyor. Bugün Gazeteciler Cemiyeti olarak bir eylem planladık ve ağaçlarımızı diktik. Tüm Burdur’u bu konunun takipçisi olamaya davet ediyoruz. Göl kimsenin değil, tüm Burdur’un ve Tüm Türkiye’nindir" ifadesinde bulundu.

Gölün hızla çekildiği alanlar dron kamera ile açık bir şekilde görüldü.