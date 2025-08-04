Bilecik’te yaşanan büyük orman yangını sonrası Gölpazarı’na bağlı Köprücek köyüne 10, Osmaneli’ne bağlı Soğucakpınar köyü Kaşıkçı mahallesine 18 adet konteynır kentler kuruldu. Evi tamamen yandığı için bu konteynerlerin birinde kalan Ülker Turhan, "Burada 18 hane kalıyoruz, gerekli destekler her şey sağlanıyor hiç bir şeye ihtiyacımız yok" dedi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde geçtiğimiz ay başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınmıştı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edilmişti.

"Evimiz yandı, ahırımız yandı, elde avuçta ne varsa yandı"

Osmaneli’ne bağlı Soğucakpınar köyü Kaşıkçı Mahallesi’nde yangın sonrası evi yanan ve konteynır kentte kalan Ülker Turhan, tarladayken dayısının oğlunun koşarak geldiğini ve köyde yangın olduğunu söyledikten sonra hemen köye gittiklerini anlattı. Turhan, "Geldik hayvanları kurtardık, ama yangına yakalandık. Evimiz yandı, ahırımız yandı, elde avuçta ne varsa yandı. Hayvanlarımı da salarak kurtardık. Şimdi hayvanlarımız köyde betonarme bir ev ar. Orası yanmadı ve hayvanlarımızı oraya koyduk. Balyalarımız yandı buğdaylarımız yandı evin altında da buğdaylar vardı 200-250 çuval işte eşyalarımız hep yandı" dedi.

"Gerekli destekler her şey sağlanıyor hiç bir şeye ihtiyacımız yok"

Ülker Turhan, açıklamasının devamında, "20 gündür konteynır kentte kalıyoruz. Evimiz gibi değil ama iyi güzel, burada 18 hane kalıyoruz. Gerekli destekler her şey sağlanıyor hiç bir şeye ihtiyacımız yok. Her şey var elektrik var antenler geldi televizyonlar gelmedi sadece televizyonumuz yok" dedi.