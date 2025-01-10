Bozyazı'da öğrenciler sahilde kitap okudu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kültürel ve çevresel farkındalığı artırmayı hedefleyen 'Kültürün İzinde Mersin' projesi kapsamında gezi düzenlendi. Etkinlikte piknik yapıp, geleneksel çocuk oyunu oynayan öğrenciler, sahilde kitap okudu.

Kaledibi Şehit Turhan Kılıç İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, 'Kültürün İzinde Mersin' projesi kapsamında gezi düzenlendi. Kentin kültürel ve doğal güzelliklerini tanımak amacıyla düzenlenen gezide, öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi, hem de yeni bilgiler edindi. Dikilitaş Kamp ve Mesire Alanında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler doğa yürüyüşü yaparak çevredeki bitki örtüsünü tanıdı. Bölgenin kültürel geçmişine dair öğretmenlerinden bilgi alan öğrenciler, piknik yapıp, geleneksel çocuk oyunu oynadı, ardından sahilde de kitap okudu.

Etkinlik boyunca çevredeki alanların temiz tutulmasına özen gösterilirken, öğrencilere sürdürülebilir çevre farkındalığı anlatıldı.