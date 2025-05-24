Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Adnan Menderes Piknik Alanı vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bozdoğan’da doğayla iç içe, serin sularda vatandaşların güzel vakit geçireceği Adnan Menderes Piknik Alanı, şehirden kaçmak isteyenler için yeni bir tercih oldu. Sırma Mahallesi’nde, Akçay Nehri’nin kıyısında yer alan bu doğal yaşam alanı, son haftalarda ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal güzelliği ile vatandaşları cezbeden bölge, ziyaretçilerine mangal keyfi de sunuyor. Ayrıca kamp sevdalılarına da hitap eden alan, çadır alanları ile misafirlerini bekliyor.