Deprem ve afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Söke Belediyesi koordinasyonunda, Aydın İl AFAD Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekiplerce, arama kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Söke’de afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak için gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, AFAD ekipleri tarafından, Belediye personellerine ve gönüllü vatandaşlara, çadır kurma eğitimi ve yangınla mücadele eğitimleri verildi. Bunların yanı sıra deprem senaryosu üzerinden bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Söke Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Enkazda Arama Kurtarma Temel Eğitimi’ni, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde başarıyla tamamladı. Afetlere hazır güçlü ekipler için birlikteyiz" ifadeleri yer aldı.