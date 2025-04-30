İzmir'de Bornovalı kadınlar Kent Bostanı’nda kendi elleriyle üretiyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin talep gören projesi Kent Bostanı’nda yazlık sebzeler, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte toprakla buluştu.

İlki Pınarbaşı Mahallesi’nde açılan Kent Bostanı ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan ev kadınları, yaz boyunca bostanlarında tarım yaparak hem üretmeyi öğrenecek, hem aile bütçesine katkıda bulunacak, hem de bir arada çalışarak sosyalleşecek. Başkan Eşki, projenin kadınları üretimle güçlendirdiğini ve Bornova’da dayanışmayı büyüttüğünü vurguladı.

Bornova Belediyesi’nin, ilçenin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan kadınları tarımsal üretime dahil ettiği ve sosyalleşmelerini sağladığı proje, geçtiğimiz Eylül ayında başladı. Her biri içi 25 metrekarelik alanlarda üretim yapan 38 kadın, Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte domates, biber, patlıcan ve Bornova Kınalı Bamyası fidelerini dikti.

Pınarbaşı Kent Bostanı’nda fide dikim etkinliğine katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak, “Toprağa dokunan ellerde umut büyür. Kadınlarımız burada ürettikleri sağlıklı ürünler, evde çocuklarına güvenle sunabilecekleri gıdalara dönüşecek. Biz bu projeyle sadece bostan değil, aynı zamanda Bornova’da dayanışmayı, üretimi ve birlikte başarma duygusunu büyütüyoruz. Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın ise toplumu dönüştürür” diye konuştu.

Kadınlar, yaz boyunca haftada iki gün bostanlarını ziyaret ederek, dikim, çapa, sulama ve hasat gibi tarımsal faaliyetleri Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ziraat mühendisleri kontrolünde kendileri yapacak. Bu sayede kadınlar hem tarımsal üretim bilgisi kazanacak, hem de birbirleriyle sürekli iletişim halinde olarak sosyal dayanışmayı güçlendirecekler.